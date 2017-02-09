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﻿甜蜜筍工 朱古力試味員

2017-02-09 列印
被視為全球最甜蜜的筍工，不花半分錢就能吃盡各式朱古力，有興趣一試嗎？擁有吉伯利（Cadbury）、Milka及Oreo等著名品牌朱古力的朱古力製造商億滋（Mondelez），現正招聘專業的朱古力試味員，專門試食新產品。獲聘的幸運兒只需由周二至周四的中午十二時十五分至下午二時四十五分工作，每周工作七小時半，屬兼職工作，工作地點是該公司位於英國雷丁的辦公室。試味員要品嚐各種朱古力產品和試飲可可飲品，給予評價，並和小組分享意見，協助開發新口味。
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