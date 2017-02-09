﻿馬克龍否認搞斷背婚外情

法國總統選戰再有新醜聞傳出，近日民調節節上升的中間派候選人馬克龍（Emmanuel Macron），被指背着比自己年長二十年的妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux），和法國電台行政總裁加萊（Mathieu Gallet）搞同性戀婚外情。他周一晚在一個競選集會上說，「我聽到有人說我有秘密生活，這對特羅尼厄不好，因為我和她朝夕相對，她反問我如何能做得到？」他笑說：「如果有人告訴你，我與加萊過着雙面人生活，那該是我的投影分身。」