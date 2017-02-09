 Advertisement
  • 2017年2月9日 星期四
  • 14º
  • 53%
熱門： 梁國雄曾俊華林鄭月娥金像獎魯芬

日報新聞 > 國際

﻿警方五年付1950萬鎊線人費 Police pay out £19.5m to informants in five years

2017-02-09 列印
        Police forces in England and Wales paid out at least £19.5m to informants over the last five years, according to figures obtained by BBC Radio 5 live.　BBC

　　根據英國廣播公司電台第五台獲得的數字，英格蘭和威爾斯的警隊在過去五年至少付出一千九百五十萬英鎊給線人。　英國廣播公司
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd