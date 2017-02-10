﻿分隔80年 失蹤油畫物歸原主

歐聯十六強下周二揭開戰幔，拿玻里、巴黎聖日耳門及賓菲加提早今晚出戰聯賽。當中，拿玻里挾各賽事近七戰六勝一和強勢，意甲作東對近況不濟的熱拿亞，直取讓球主客和讓一球「主勝」作過關膽。 下周三歐聯火併皇家馬德里前，拿玻里歇冬後七戰六勝一和，隊長咸錫上場意甲作客7:1炒博洛尼亞連中三元，只差六球便追平馬勒當拿的球會紀錄，他揚言要越超名宿：「我希望今季可以打破紀錄，也讓皇馬看看我們的實力。」熱拿亞歇冬後各賽事六戰二和四負失十五球，今仗輸少當贏。 聖日耳門下周二歐聯挑戰巴塞隆拿，今晚法甲作客波爾多難免留力，後者各賽事近四戰三勝一和有力搶分，串讓球主客和受讓一球「主勝」。葡超一哥...

2017-02-10