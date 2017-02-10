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﻿分隔80年 失蹤油畫物歸原主

2017-02-10 列印
美聯社
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        時隔八十年，一幅失蹤多時的十七世紀油畫物歸原主。上世紀納粹德國強迫著名猶太藝術廊東主斯特恩（Max Stern）賤價出售他的四百件珍藏藝術品，然後把他驅逐出境流亡海外，時光飛逝大半個世紀，美國聯邦調查局周三在紐約市猶太遺產博物館舉行的一項儀式上，將由荷蘭大師級藝術家烏德勒支（Jan Frans Verzijl）於一六三○年繪畫的《Young Man As Bacchus》交還給斯特恩的後人。聯邦調查局人員於二○一五年一個藝術展銷會上，發現這幅畫，而美國法院亦指納粹德國當年的做法形同掠奪。
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