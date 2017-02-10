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﻿巨乳瞬間「爆破」 紋身師驚嚇反應紅爆

2017-02-10 列印
網上圖片
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　 外形雄赳赳的猛男紋身師竟被氣球嚇得從椅子上掉下來？泰國有名的紋身師Adisron Phomtana日前在個人facebook上發佈一則短片，一位巨胸少女靠在椅上，讓Adisron給她右臂刺青，椅子後面還有幾名圍觀者，正當大家全神貫注觀察刺青過程時，巨胸突然一聲巨響爆開，嚇得所有人彈開，紋身師更嚇得從椅子上掉下去，不過顯然這是一個惡作劇，巨胸是以氣球冒充，不過紋身師被驚嚇後的反應，看起來卻非常真實，短片發出後迅速紅遍網絡，不到兩天時間便被點擊播放逾一百七十多萬次，分享上萬次。
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