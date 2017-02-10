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﻿真實版「貪吃蛇」 蟒蛇吞網球送院

2017-02-10 列印
網上圖片
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　　著名手機遊戲「貪吃蛇」相信不少人都接觸過，但現實上的貪吃蛇近日卻出現在澳洲昆士蘭省，日前Townsville Snakehandler的facebook專頁分享有一地氈蟒腹身竟出現不尋常的腫脹，雖然蟒蛇有能力「鯨吞」較自己體形的獵物，不過人們亦感不妥而通知「蛇王」到場處理，幾經輾轉送到獸醫診所檢查，一經X光照射便真相大白，原來牠誤吞一個網球，幸好其品嚐網球的時間不久，獸醫護士當即將網球從蛇口擠出，以及將「貪吃蛇」放回大自然。
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