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﻿最強天文照 金星火星月球太空站軌跡同現

2017-02-10 列印
網上圖片
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　　法國攝影師追蹤星象運行軌跡，拍攝出恍如科幻電影海報的精采一刻，攝影師伍杜（Maxime Oudoux）在上周二於法國薩赫特省，利用程式追蹤星球運行以及太空站的軌道，才能夠拍到月球、金星、火星以及國際太空站留的軌跡同場的難得畫面。就連美國國家航空暨太空總署（NASA）認可的「每日一天文圖」（APOD）網頁亦分享有關相片，並且受到網民激讚。

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