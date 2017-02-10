 Advertisement
  • 2017年2月10日 星期五
  • 11º
  • 60%
熱門： 梁國雄曾俊華林鄭月娥金像獎魯芬

日報新聞 > 國際

﻿另類藝術品 三輛巴士打直放

2017-02-10 列印
　　藝術品不一定局限於傳統油畫及雕塑等，近日敍利亞藝術家阿爾博恩尼（Manaf Halbouni）把三輛單層巴士打直擺放，並安置在德國德累斯頓市內一個廣場內展出，猶如一件另類藝術品，並取名為「紀念碑」（Monument），吸引不少居民和遊客拍照留念。原來「紀念碑」的靈感是敍利亞內戰，阿爾博恩尼指三輛巴士寓意在內戰期間，阿勒頗市的居民要在街上架設障礙物，避免被效忠總統巴沙爾的狙擊手開槍擊中，從而帶出和平的期許。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd