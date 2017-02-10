 Advertisement
  • 2017年2月10日 星期五
  • 11º
  • 60%
熱門： 梁國雄曾俊華林鄭月娥金像獎魯芬

日報新聞 > 國際

﻿三讀通過「脫歐」　英國會授權政府展談判

2017-02-10 列印
■英國國會下議院三讀通過「脫歐」議案。美聯社
Previous Next

　　由英國首相文翠珊提出的「脫歐」議案終獲得英國國會下議院三讀通過，並授權執政保守黨政府啟動《里斯本條約》第五十條，與歐盟展開談判，商討如何安排英國完全脫離歐盟，這項議案下一步會轉交到上議院辯論及表決。

　　英國國會下議院就「脫歐」議案進行表決，雖然在野工黨高層表態支持，不過仍有五十二名議員投反對票，當中包括工黨影子商務大臣劉易斯，他其後宣佈辭去前座議員（反對黨下議院領袖）一職，而議案最終以四百九十四票對一百二十二票在下議院三讀通過。

　　首相文翠珊表明，希望最遲於三月底啟動《里斯本條約》第五十條，正式與歐盟展開談判，而外界預料整個談判過程需時兩年。而上議院本月二十日復會後，亦辯論這項議案及進行表決。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd