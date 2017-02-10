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﻿巴黎地鐵現恐襲驚魂

2017-02-10 列印
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　　法國巴黎地鐵站周三晚傳出爆炸驚魂，更有人擔心是否恐襲再現，不過巴黎警方闢謠指是次事件純屬技術故障，沒有發生爆炸，也不涉及恐怖襲擊，當局加派人手在各個受影響車站維持秩序，協助乘客疏散及轉搭其他交通工具，期間沒有引起大混亂。由於當地傳媒報道Place d'Italie車站，有人報稱聽到類似爆炸的聲音，導致八人受傷以及數十人緊急疏散，大批警員和消防員到場，警方表示初步相信與電力系統有關，並非暴力襲擊。
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