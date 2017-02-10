 Advertisement
  • 2017年2月10日 星期五
  • 11º
  • 60%
熱門： 梁國雄曾俊華林鄭月娥金像獎魯芬

日報新聞 > 國際

﻿維基百科禁用《每日郵報》內容

2017-02-10 列印
網上圖片
Previous Next

　　網絡時代訊息爆發，惟資料真偽難辨，引伸假新聞蔚然成風的現象。據報英文版維基百科編輯群已投票通過，原則上禁止引用英國老牌小報《每日郵報》的內容。英文版維基編輯群指其報道譁眾取寵，缺乏查證，甚至有製造新聞之嫌，故認為《每日郵報》的內容是「普遍不可靠」（generally unreliable），所以基本上不能再作英文維基百科上的「可靠來源」，並且呼籲編輯將現時以《每日郵報》作參考註解的內容，改為其他更可靠的來源。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd