 Advertisement
  • 2017年2月10日 星期五
  • 11º
  • 60%
熱門： 梁國雄曾俊華林鄭月娥金像獎魯芬

日報新聞 > 國際

﻿優步聘飛天車工程師 Uber hires flying car engineer

2017-02-10 列印
　　A former NASA engineer has been hired by ＂taxi-hailing firm＂ Uber to help its research into flying cars.BBC

  「電召的士公司」優步聘請了美國太空總署的一名前工程師，協助研究「飛天車」。英國廣播公司
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd