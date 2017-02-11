 Advertisement
  • 2017年2月11日 星期六
  • 12º
  • 64%
熱門： 獸交曾俊華林鄭月娥公屋華仁

日報新聞 > 國際

﻿ 「奧巴馬」打NBA 入樽冇難度

2017-02-11 列印
網上圖片
網上圖片
Previous Next

        剛卸任美國總統的奧巴馬，一向被視為歷史上球技最好的總統，而且他不時在公開活動中「騷兩手」，近日籃球電子遊戲《NBA 2K17》的玩家Nyke Faller竟然在「我的球員」模式上創作出相似度達九成的球員版奧巴馬，他穿著四十四號球衣（寓意第四十四任美國總統），在遊戲賽場上盡情表演，不論投射三分、變向運球都難他不到，甚至霸氣十足的大風車「入樽」亦表現得輕鬆自如，雖然年屆半百的奧巴馬本身現實上難以「入樽」，但相信他得悉該影片後，會急不及待試玩一番，與其偶像球隊「九六年冠軍公牛隊」在遊戲中較量。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd