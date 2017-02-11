 Advertisement
  • 2017年2月11日 星期六
  • 12º
  • 64%
熱門： 獸交曾俊華林鄭月娥公屋華仁

日報新聞 > 國際

﻿馬勒當拿 做FIFA親善大使

2017-02-11 列印
美聯社
Previous Next

　　阿根廷球王馬勒當拿（老馬），日前獲國際足協委任為親善大使，他在其facebook公開這項任命，並表示自己最終都能實現一生中的夢想，要為廉潔及透明的國際足協出一分力。眾所周知，五十六歲的老馬一向和國際足協前會長白禮達不和，曾指對方蓄意要封殺他，但隨著備受爭議的白禮達因貪腐醜聞下台，被禁絕參與有關國際足協的活動六年後，國際足協誓要改善形象，最近透過和馬勒當拿交好的現任會長恩范天奴，邀請他出任國際足協親善大使。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd