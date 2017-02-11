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﻿馬國銀行玩「灑錢」

2017-02-11 列印
網上圖片
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　　有錢真係唔要？近日網上瘋傳有馬來西亞的銀行，利用噴氣袋向天花大灑金錢的活動，影片中參與民眾都「驚執輸」紛紛搶奪，據了解這項「灑錢」活動是於上月底開始舉行，由沙巴亞庇海傍街豐隆銀行拉開序幕。不過網民對此有讚有彈，有人批評活動讓人「看到人性的一面，區區那幾元而已，在地上拾錢也願意」，但也有網民直言︰「人家派錢，怎樣派，你們也罵！又要尊重，又怕被侮辱！」，更有人笑稱︰「我不介意你們用這個方式來侮辱我，求你侮辱我久一點」。
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