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﻿總統顧問推銷伊萬卡品牌欠操守

2017-02-11 列印
■康韋在節目中公然推銷伊萬卡品牌。美聯社
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　　美國總統特朗普愛女伊萬卡品牌遭下架，惹來特朗普公開炮轟，近日他的顧問康韋更在電視訪問中，竟然公然推銷伊萬卡的品牌，隨即引起爭議，更有人認為康韋可能牴觸聯邦操守守則，來自兩黨的國會議員已要求對她進行「紀律行動」。

　　白宮高級顧問康韋周四接受霍士電視台訪問時，公然為伊萬卡服裝品牌賣廣告，呼籲消費者去買：「這是一流的品牌系列，我也買了一些，我準備在這裏賣免費廣告。今天去買吧，各位，你可以在網上找到。」不過據聯邦操守守則，行政部門人員禁止利用職位支持任何產品或為朋友謀取私利，而當日康韋左肩上方清楚看到白宮標誌。

　　民主黨籍眾議員卡明斯指康韋似違反旨在避免濫用公職的政府倫理律法和規則等規範，而共和黨籍眾議院監管及政府改革委員會主席查菲茨亦要求檢討事件，籲採取紀律行動。
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