﻿總統顧問推銷伊萬卡品牌欠操守

白宮高級顧問康韋周四接受霍士電視台訪問時，公然為伊萬卡服裝品牌賣廣告，呼籲消費者去買：「這是一流的品牌系列，我也買了一些，我準備在這裏賣免費廣告。今天去買吧，各位，你可以在網上找到。」不過據聯邦操守守則，行政部門人員禁止利用職位支持任何產品或為朋友謀取私利，而當日康韋左肩上方清楚看到白宮標誌。
民主黨籍眾議員卡明斯指康韋似違反旨在避免濫用公職的政府倫理律法和規則等規範，而共和黨籍眾議院監管及政府改革委員會主席查菲茨亦要求檢討事件，籲採取紀律行動。
港鐵下班繁忙時間發生恐怖縱火案！一名六十歲男子昨傍晚在一列往尖沙咀的列車內燃點易燃液體縱火，車廂內頓時火光熊熊，濃煙瀰漫，尖叫聲不絕，列車上逾千乘客經歷生死一分鐘。火警導致十八人受傷，其中五人危殆。警...
2017-02-11
美國總統特朗普就職以來，昨日終於與國家主席習近平通電話，特朗普同意美國政府尊重「一個中國」（一中）政策，而習近平指出「一中」原則是中美關係的政治基礎，並稱願與美方加強溝通，推動中美關係健康穩定發展。另外有報道指日前中美軍機在南空近距離飛行，令外界擔心當區的局勢會否起變化。 央視報道指昨日特朗普與習近平通電話，當中特朗普強調到美中保持高層溝通十分重要，又指美方將致力加強於兩國經貿、投資等領域和國際事務中的互利合作，而外媒引述白宮聲明指特朗普應習近平要求，同意美方會尊重「一中」政策，稱雙方會就共同關心的問題及時交換意見，加強各領域交流合作，又期待能夠早日會晤。 習近平...
2017-02-11
剛卸任美國總統的奧巴馬，一向被視為歷史上球技最好的總統，而且他不時在公開活動中「騷兩手」，近日籃球電子遊戲《NBA 2K17》的玩家Nyke Faller竟然在「我的球員」模式上創作出相似度達九成的球...
2017-02-11
啟德新盤銷售活動如火如荼，其中嘉華國際旗下的嘉匯日前公佈首批價單，涉及180個單位，包括1房至3房，1房最平售價692.4萬元起，置業折扣高達15.5%，折實售價最平585.1萬元入場。項目於昨天首度...
2017-02-11
港股昨承接周四美股升勢，恒指一度升穿23700關，最多升193點，全日升49點，成交逾856億元。以全周計，恒指累積上升445點或1.92%；國指累積上場442點或4.56%。 市傳美國總統特朗普將於短期內公佈稅制改革，消息刺激周四美股上揚，港股周五接棒上升，恒指昨高開120點，報23645點，甫開市已突破23600關，並一口氣衝破23700點，最多升193點，高見23718點，高位遇獲利盤，升幅開始逐步收窄，午後失守23600關，升幅一度收窄至僅升48點，低見23573點，於此水平回穩，收報23574點，升49點或0.21%；國企指數收報10125點，漲50點或0...
2017-02-11
摩連奴在英超六季，聯賽未嘗不敵雲加指揮的阿仙奴。綽號小摩連奴的侯城新帥馬高施華，上季也曾率奧林比亞高斯歐聯作客挫槍手，而上任一個月以來成功令病貓變猛虎，今晚聯賽遠征酋長球場無有怕，一於博「小狂人」再剋有歐聯十六強首回合後憂的「教授」，冷敲和！ （now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 馬高施華上任前，侯城經歷十輪英超不勝排榜尾，但易帥後聯賽兩勝一和一負，包括擊敗利物浦及守和曼聯，只不敵一哥車路士。借來的失意軍人如蘭奴捷亞、奧馬尼亞斯、伊雲度路及拿沙馬高域等皆立竿見影，侯度史東及安德魯羅拔臣等舊將也大翻身。侯度史東大讚新帥：「他很重視戰術訓練...
2017-02-11
一年一度情人節又到，指定動作當然是「禮」待情人。一如以往，各大品牌早早已為閣下推出了多款情人節限定單品，各位可要為另一半對號入座呢！ Kenneth Cole 情侶對錶 腕錶從來都是送禮熱選，情侶對錶...
2017-02-11
廚神謝霆鋒的母親狄波拉（拉姑），00年再嫁飛機師江耀城（鬍鬚Kong）後，一直養尊處優。現年65歲的凍齡嫲嫲拉姑，平日靠燕窩花膠保靚皮膚，亦有睇中醫抗老。外在方面，拉姑身材多年來持續不變，全靠行得多，...
2017-02-11
美國總統特朗普善變，在多個問題上表露無遺，例如選舉時曾大力吹捧以色列，當選以後隨即反對以色列建立新殖民區。最新的變招是在農曆新年期間，向習近平主席發賀電，祝賀中國人新年及元宵節快樂。昨日又和習近平通電話，說會堅持「一個中國」政策。 特朗普上任之後，狂發行政命令，當中大有黑社會欺善怕惡的風格。對墨西哥毫不留情，就算是對他千依百順的日本首相安倍晉三，亦毫不客氣，直斥日本操控匯率，搞到安倍要帶著一千五百億美元的基建投資計劃到訪美國，頗有古代藩屬國向宗主國朝貢的味道。 對於中國，特朗普上任後的態度比較審慎，雖然繼續出口術批評中國操控匯價，但目前還未有推出針對中國的政策，似乎不...
2017-02-11
第七場二班一六○○米。預期「加州騰龍」臨場會是一面倒大熱，本來看其上場鄰近對手之後的成績，此駒成熱也合理，但若再細心一點看，上場的分段時間是頭八百米比標準慢1.17秒，而尾兩段則快1.26秒，是典型最...
2017-02-11