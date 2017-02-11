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﻿美日元首會晤 料釣島列協防範圍

2017-02-11 列印
■安倍晉三乘專機抵達美國。美聯社
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　　日本首相安倍晉三已抵達華盛頓，在香港時間周六凌晨一時將與美國總統特朗普舉行高峰會談，外界預料屆時會為美日關係重新定調。

　　據日本《讀賣新聞》引述消息人士指，美日政府正針對安倍與特朗普舉行高峰會後的共同文件內容進行最後磋商，考慮列明釣魚台列嶼適用於規定美國對日本有協防義務的《美日安保條約》第五條，而美方亦表明，特朗普反對他國損害日本對釣魚台的行政管理權，另外在經貿方面特朗普也可能會提出減少美國對日本的貿易逆差。
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