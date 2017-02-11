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﻿紐國逾400鯨魚南島擱淺

2017-02-11 列印
　　紐西蘭南島周五發生大批鯨魚擱淺死亡事件，當局形容這次鯨魚集體擱淺是當地歷來最嚴重的其中一次，有超過四百條鯨魚擱淺，當中四分之三不幸死亡。據了解，當時保育部門連同志願人士已出動，稱該處向來是鯨魚擱淺黑點，並嘗試拯救餘下一百條鯨魚的性命，包括用毛巾、水桶、牀單等以用來為鯨魚保持濕冷，又試圖趁潮漲時把牠們推回大海。根據《衛報》報道，這是紐西蘭史上第三大鯨魚擱淺事件，對上一次發生在一九八五年，四百五十條鯨魚在奧克蘭海岸附近的大堡礁島擱淺。
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