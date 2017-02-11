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﻿俄戰機誤炸土軍三死

2017-02-11 列印
　　土耳其部隊周四在極端組織「伊斯蘭國」（IS）重要據點、敍利亞北部阿勒頗省巴卜地區作戰時遭俄羅斯戰機誤炸，當中造成三名士兵死亡，另外十一人受傷，俄羅斯承認誤炸，稱因俄國空軍使用了「不匹配的坐標」導致，俄羅斯總統普京事後致電土耳其總統埃爾多安，對誤炸事件致歉，並對遇難土國士兵表示哀悼。

  另外在二○一五年，土軍曾擊落一架俄羅斯空軍戰機，指它闖入土國領空，但遭俄方否認，導致兩國關係一度緊張。
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