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﻿北韓向東海發射導彈示威

2017-02-13 列印
　　北韓於星期日早上再次進行導彈發射，據悉導彈射向東海，惟飛行了五百公里墜落海中，是次為美國總統特朗普一月上任以來，北韓首次試射導彈，外界分析指北韓今次示威，可能藉以向特朗普試探政府的取態。另外，南韓和日本均已提出抗議及嚴正交涉，抨擊北韓最高領袖金正恩的政府蓄意挑釁。特朗普作出回應，保證「百分之百」支持日本。

　　南韓軍方參謀長聯席會議辦公室指出，該枚導彈於星期日早上七時五十五分，在北韓西部平安北道的方峴空軍基地發射，向東飛行大約五百公里，墜落在日本海，美國和南韓正嘗試核實該枚導彈的類型，初步相信是一枚中程導彈，而不是洲際長程導彈。特朗普與正在美國訪問的日本首相安倍晉三出席聯合記者會時發表簡短聲明稱：「我只是希望人人都明白及清楚知道，美國支持偉大盟友日本，百分百支持。」







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