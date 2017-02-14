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﻿三星太子再被傳召問話

2017-02-14 列印
　　韓國獨立檢察組繼續調查總統朴槿惠密友崔順實涉嫌干政案，昨再次傳召三星集團副會長李在鎔問話。

　　李在鎔昨上午約九時抵達獨檢組總部，並向在場傳媒表示，再次接受傳喚是向檢方道出真相，並配合調查工作。

　　檢方懷疑，三星集團曾崔順實支付巨額賄款，為換取政府支持集團旗下兩間附屬公司合併。

　　今次是特檢組一個月內第二次傳召李在鎔問話，檢方上月曾向法庭申請拘捕李，但遭法庭拒絕。

　　另外，獨檢組曾與總統律師團就在總統府訊問朴槿惠達成共識，但府方其後以獨檢組走漏風聲為由拒絕受訊，獨檢組發言人李圭哲承認，檢方與青瓦台目前毫無接觸，能否當面訊問朴僅惠成疑。
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