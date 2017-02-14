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﻿北韓試射導彈金正恩滿意

2017-02-14 列印
　　平壤政府昨證實，軍方周日清晨成功試射一枚「北極星二型」中長程導彈，領袖金正恩親臨場觀看整個發射過程，並下達發射命令。北韓官方傳媒報道，金正恩十分滿意試射結果，讚揚該種導彈是一種強力核子攻擊工具，大幅提升北韓軍事實力。報道指，該款導彈是基於去年八月成功發射的潛射導彈基礎研製，可搭載核彈頭，並具備躲避攔截功能。聯合國安理會昨日應美日韓三國要求召開緊急會議，多國亦譴責北韓舉動，中國外交部發言人指，中方反對朝鮮違反安理會決定試射導彈，呼籲各方克制，切勿加劇半島緊張局勢。
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