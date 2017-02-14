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﻿美最高水壩恐崩塌19萬人疏散

2017-02-14 列印
　　位於加州北部奧羅維爾鎮以東上游、高二百三十米的全美最高水壩奧羅維爾湖水壩，其中一條輔助排洪道有倒塌危機，州政府部門和工程人員上周四採取緊急措施，緩慢排洪，減輕水壩壓力。但北加州比尤特縣行政司法長官辦事處周日下令，奧羅維爾鎮上約一萬六千二百六十名居民、附近地區逾十八萬人緊急疏散，擔心排洪道倒塌，或威脅居民性命；加州水利部門亦有社交網站發佈消息，估計排洪道會在傍晚五時三十分前，抵受不住水壓倒塌，呼籲居民盡快撤離。
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