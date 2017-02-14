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日報新聞 > 國際

﻿瀕危羚羊「或滅絕」

2017-02-14 列印
        Endangered antelope 'may be wiped out'

　　The death of more than 2,000 critically endangered Saiga antelope in Mongolia was caused by a disease that could now threaten the entire population.　BBC

　　蒙古逾二千頭極危高鼻羚羊死亡，是由一種可能滅種的疾病引致。　　英國廣播公司
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