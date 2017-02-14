 Advertisement
  • 2017年2月14日 星期二
  • 18º
  • 51%
熱門： 港鐵縱火獸交 馬拉松曾俊華林鄭月娥

日報新聞 > 國際

﻿花期較早 伊豆河津櫻綻放

2017-02-14 列印
網上圖片
網上圖片
Previous Next

        西日本近日天降暴雪，但位於關東地區的靜岡縣伊豆半島河津町已櫻花綻放。當地一年一度、為期一個月的河津櫻花祭上周五拉開帷幕，分佈在河津川沿岸約四公里、約八百棵河津櫻，上游流域已悉數滿開，預計櫻花祭期間會吸引數以萬計國內外遊客到場賞櫻。河津櫻是大島櫻、寒緋櫻自然雜交品種，以花期較早而聞名。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd