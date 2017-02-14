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﻿報章擺烏龍！ 亞歷當作特朗普

2017-02-14 列印
美聯社
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　　美國國家廣播公司清談節目《周六夜現場》客席主持亞歷鮑德溫，在去年總統選戰最後數周，於節目中模仿特朗普，成為美國民眾茶餘飯後笑料。未知是否其扮相太惟妙惟肖，多明尼加一份報章日前竟將亞歷誤當成特朗普本尊，刊登在有關以色列新聞內，與以國總理內塔尼亞胡照片並列，圖片說明還煞有介事地以西班牙文寫着「美國總統特朗普」。該報得悉出錯後，隔日在官網刊登道歉啟事，聲稱一時疏忽而擺烏龍。
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