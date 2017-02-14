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﻿高手雲集 匈國髮妝甲大賽

2017-02-14 列印
美聯社
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　　距離匈牙利首都布達佩斯以東二百二十六公里外的尼賴吉哈佐市，周日舉行第十五屆國際美髮、化妝、修甲大賽，匈國多名化妝、髮型大師亦有參賽，其中當地著名髮型師塞凱伊、沃達茲悉心為模特兒設計髮型，配以絕級化妝，令模特兒出場時，台下觀眾、評判均讚嘆不已。
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