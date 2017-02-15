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﻿宜家瑞典開親民酒店

2017-02-15 列印
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        瑞典宜家家居產品設計簡約，深受世界各地民眾喜愛，在全球四十三個國家地區擁有逾三百間門市，原來該公司在瑞典南部約塔蘭地區斯莫蘭亦經營一間有二百五十四間房間的酒店，客房佈置自家品牌產品為主，雖然整間酒店毫不富麗堂皇，卻顯得更容易親近。據悉，酒店提供四種客房型可供選擇，房租由每人每晚四百九十五瑞典克朗（約四百三十港元）至九百九十五瑞典克朗（約八百六十五港元）不等，房租明顯較歐洲一般旅店昂貴價格。
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