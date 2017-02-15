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﻿《花花公子》重回裸體路線

2017-02-15 列印
美聯社
網上圖片
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　　美國老牌男性雜誌《花花公子》去年大膽決定，停止刊登花花公子玩伴裸照，惟革新將雜誌出版一年後，雜誌新任總監、創辦人休海夫納之子庫珀決定，從三至四月號《花花公子》起，重新刊登裸照。他在社交網站Twitter承認，停刊裸照決定完全錯誤，雜誌從今以後會恢復個性、重現本色。密西西比大學新聞教授胡斯尼指，《花花公子》與不裸露本身充滿矛盾，而雜誌停刊裸露照片後不但未能吸納新讀者，反而令舊讀者感覺疏遠。
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