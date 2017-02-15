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﻿特朗普硬闖婚禮祝賀新人

2017-02-15 列印
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　　美國總統特朗普上周六在佛州棕櫚灘馬爾拉歌莊園招待到訪的日本首相安倍晉三伉儷，二人一同出席記者會回應北韓試射導彈後，突然心血來潮，接着安倍前往莊園內一個婚禮場地內，向舉行婚禮的一對新人送上祝賀。原來當日的新郎哥是美國金融集團行政總裁林德三十三歲兒子卡爾，林德曾捐款十萬美元（約七十八萬港元）予兩個支持特朗普組織，協助對方競選總統。
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