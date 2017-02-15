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﻿聯合國譴責北韓射導彈 特朗普：將非常強硬回應

2017-02-15 列印
　　北韓官方宣稱日前成功試射「北極星二型」地對地中長程導彈，聯合國安理會周一應美日韓要求召開會議，討論北韓試射導彈問題，會議在中方支持下，全體十五個成員國一致通過一項聯合聲明，強烈譴責北韓公然違反聯合國決議案，日前試射「北極星二型」導彈。美國駐聯合國大使黑利要求安理會，運用一切資源，以行動向朝方發出清晰訊息，國際社會不接受有關行徑。

　　特朗普形容北韓是國際上一個嚴重問題，表明會強力回應平壤政府挑釁行為，但無透露詳細內容。而美國國防部則強調，美國與地區盟國有能力擊落北韓任何導彈。

　　另外，特朗普周一與加拿大總理杜魯多舉行高峰會，討論雙邊貿易、經濟合作、美加共同關心問題。會談結束後，兩國領袖一同出席記者會，一直表明會重新磋商《北美自由貿易協定》的特朗普指，會輕微調整美加貿易關係，但無就締結新雙邊貿易協議作出任何承諾。
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