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﻿白宮人事地震 撒謊國安顧問辭職

2017-02-15 列印
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　　被揭發就職前私下接觸俄羅斯外交官，討論美國制裁俄國措施的美國國家安全顧問弗林（見圖），周一在強大壓力下向總統特朗普請辭，成為特朗普政府上台不足一個月來，首位辭職主要官員。

　　美國傳媒早前揭發，弗林去年十二月曾私下與俄羅斯駐美大使基斯利亞克通電話多次，期間曾討論奧巴馬政府制裁俄國問題。根據美國法例，普通公民進行外交活動即屬非法。

　　弗林最初否認曾接觸俄國大使，其後陸續有人指證弗林謊言，他上周五終向副總統彭斯道歉，但否認通話中提及華府制裁俄羅斯問題。

　　白宮發言人斯派塞強調，總統特朗普對事件毫不知情，正就事件評估情勢。消息人士透露，特朗普正評估佛林的替代人選，中央情報局前局長、退休將軍裴卓斯是人選之一。
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