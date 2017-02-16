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日報新聞 > 國際

﻿印數百醫生考試作弊執照撤銷 Hundreds of medical licenses cancelled over India exam scam

2017-02-16 列印
  India's Supreme Court has cancelled the "licenses" of 634 doctors embroiled in a medical school admissions scandal in central Madhya Pradesh state. BBC

  印度最高法院撤銷六百三十四名醫生的「執照」，他們捲入中部中央邦醫學院的入學試作弊醜聞。英國廣播公司
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