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日報新聞 > 國際

﻿印度微型人造衞星成功升空

2017-02-16 列印
　　印度太空研究組織宣佈，昨日成功利用一枚運載火箭，將一百零四個微型人造衞星升空。火箭昨在印度東部斯利哈里柯塔太空中心升空，各衞星按照計劃預定軌道。該批衞星每個重量不超過十公斤，當中三個屬印度擁有、九十六個屬美國，其餘屬以色列、哈薩克、阿聯酋、瑞士、荷蘭各佔一枚。俄羅斯於二○一四年以單一火箭發射三十七枚衞星創下世界紀錄，印度官員形容今次是一項歷史性創舉，勢必締造新紀錄。
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