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﻿南韓檢察組　加控李在鎔多項罪名

2017-02-16 列印
　　負責調查韓國總統朴槿惠密友崔順實涉嫌干政案的獨立檢察組辦公室昨表示，加控三星集團副主席李在鎔藏匿海外資產等多項罪名，但檢方並未決定何時再向法院申請拘捕李。外電報道，檢方日前已依賄賂及其他指控，向首爾法院申拘捕李在鎔、三星電子社長朴商鎮，法院今日會開庭裁決是否批准拘捕。獨檢組一直指稱李在鎔向崔順實控制的公司與基金會巨額捐款，換取政府支持集團兩間子公司合併事宜，但朴槿惠、崔順實、三星集團均否認賄賂指控。
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