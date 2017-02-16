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﻿伊萬卡坐總統椅 網民轟博出位

2017-02-16 列印
網上圖片
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        美國總統特朗普上任後，外界一直將焦點集中在第一千金伊萬卡，她亦如同其父，時刻善用社交網絡自我宣傳。伊萬卡前日在facebook、Twitter、Instagram上載一幅她坐在白宮楕圓形辦公廳總統座椅上，其父特朗普、到訪的加拿大總理杜魯多分別站在她左右兩側的照片，儘管她照片表明三人當時討論在職女性問題，不少網民卻炮轟伊萬卡利用裙帶關係博出位。不過前總統奧巴馬任內，亦有其他人曾坐過總統座椅，二○一三年當時九歲網絡紅人Robby Novak造訪白宮時，獲奧巴馬邀請坐上總統座椅，Novak甚至拿起桌上電話扮通電話。
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