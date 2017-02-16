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﻿珠峰有Wi-Fi打卡話咁易

2017-02-16 列印
美聯社
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　　「世界屋脊」珠穆朗瑪峰每年吸引不少登山好手挑戰登頂，但到達頂峰人士要與外界聯絡，往往只能靠收費昂貴的衞星電話。雖然一間瑞典公司珠峰海拔約五千二百米以下位置提供無線上網服務，但收引為每小時五美元（約三十九港元）。尼泊爾政府計劃鋪設訊號覆蓋涵蓋至喜馬拉雅山脈的免費WiFi網絡，方便登山者遇上緊急情況、自然災害時求救，預計工程可在半年內完成；以後征服珠峰的登山好手，有望在第一時間在社交網站上打卡公佈消息。
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