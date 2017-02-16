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﻿fb推新App 用電視睇短片

2017-02-16 列印
美聯社
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　　社交網站facebook周二宣佈，短期內會推出多種應用程式，方便用家可接駁不同型號智能電視機，直接在電視屏幕上觀看張貼facebook網站內影片。據悉，應用程式適用於蘋果Apple TV、亞馬遜Fire TV、三星智能電視機。消息人士透露，今次只是facebook的試金石，公司希望進攻視像市場，與影車分享網站、YouTube網站、串流服務供應商Netflix爭一日長短。
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