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﻿普茲達放棄勞工部長提名

2017-02-17 列印
　　美國總統特朗普上任不足一個月，內閣已陷入一遍混亂。繼前國家安全顧問弗林請辭後，尚待國會通過提名的勞工部長普茲達，亦因醜聞自行放棄提名。

　　國會參議院原訂昨日確認其提名，惟傳媒近日報道普茲達曾僱用沒有合法身份證明文件人士充當家傭；又被翻舊帳，表示其前妻十數年前接受電視名嘴奧花雲訪問時宣稱，普茲達對她使用暴力。

　　普茲達周三發表聲明，表示經慎重考慮，及與家人商討後，決定放棄勞工部長提名，但今後會繼續支持特朗普及其團隊。

　　六十六歲的普茲達是CKE餐飲集團行政總裁，自從特朗普提名他出任勞工部長後，一直爭議不斷，有共和黨議員明言會否決提名。
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