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﻿韓獨檢組申再拘捕李在鎔

2017-02-17 列印
美聯社
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　　韓國首爾中央地方法院昨日開庭聆訊，審理獨立檢察組再度申請拘捕三星集團副會長李在鎔（見圖）事宜，預料今日作出裁決。

　　李在鎔昨晨抵達法院時，未有回應傳媒提問，而大樓外則聚集大批民眾示威，要求當局拘捕所有涉及崔順實涉嫌干政事件人士。除行賄等罪名，檢察組亦考慮控告李隱瞞犯罪得益、違反轉移資產到海外等四項罪名；獨檢組同時亦向法院申請拘捕另一涉案人士、三星電子社長朴商鎮，預計法院今日作出裁決。

　　獨檢組指控李在鎔向崔順實提供巨額賄款，換取政府支持三星集團兩間子公司合併；他又涉嫌去年十二月在聽證會上作假口供。獨檢組上月曾向法庭申請拘捕令，惟因證據不足被駁回。
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