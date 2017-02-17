﻿基督城山火逾千民眾緊急疏散

祖雲達斯上輪意甲近半場多打一人輕取卡利亞里2:0，教練艾歷基仍甚為不滿。今晚聯賽早場回師主場對巴勒莫，老婦人必打醒精神爭取大捷，於歐聯前將狀態推至高峰。 （TVB網絡電視302頻道周六凌晨3:45直播） 老婦人上仗作客半場領先兩球，六十七分鐘起多打一人卻未能擴大比數，更差點讓卡利亞里破蛋。教練艾歷基怒斥戰將：「我們沒有把握機會提早了結對手，必須提升效率，尤其於歐聯攻守都需要改進。」 艾歷基：要提升效率 眾將今仗勢加多兩錢肉緊，務求以大勝為下周三歐聯十六強首回合作客波圖壯行色。對手巴勒莫上仗主場1:3不敵阿特蘭大，歇冬後六輪意甲一勝一和四敗狀態低迷，作客一哥祖雲達斯勢...

2017-02-17