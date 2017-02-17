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日報新聞 > 國際

﻿基督城山火逾千民眾緊急疏散

2017-02-17 列印
　　紐西蘭發生特大山火，超過一千名居民要緊急疏散。南島基督城附近海港山脈周初發生山火，火勢乘風蔓延，火場面積不斷擴大，現時達到一千八百公頃。

  大批消防員夜以繼日上山救火，並派遣直升機向火場投擲水彈。當局宣佈基督城進入緊急狀態，政府協調各部門為受影響居民提供協助。總理英格利希亦取消原定活動，前赴基督城視察，並為救援人員打氣。

  氣象局預測，稍後風向會轉變，加上氣溫下降及濕度回升，有利救火工作。
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