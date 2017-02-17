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﻿泰政府接管佛寺查方丈涉貪

2017-02-17 列印
美聯社
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　　泰國警方派出大批警員搜查一間佛寺，調查該寺方丈涉嫌侵吞財產、洗黑錢案。數百計防暴警員昨清晨約七時包圍曼谷法身寺，探員出示首相巴育簽署的法令，要求入寺搜查，並拘捕方丈法勝法師。

  大批信眾聞訊趕至，聚集在法身寺大閘門外，冒雨與防暴警察對峙。法勝法師被指侵吞財產及洗黑錢，涉及款項高達十二億泰銖（約二億六千萬港元），但他一直採取不合作態度，拒絕接受警方問話。泰國皇室昨凌晨發出公告，宣佈首相巴育引用憲法第四十四條暫時接管佛寺。
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