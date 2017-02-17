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日報新聞 > 國際

﻿澳政府擬撲殺百萬袋鼠

2017-02-17 列印
　　袋鼠是澳洲獨有動物，但由於當地野生袋鼠過量繁衍，嚴重威脅當地瀕危草地和野生生態，當局計劃今年射殺超過一百萬隻袋鼠。

  澳洲國立大學環境生態學專家大衞林登邁爾指，袋鼠是生態系統重要組成部份，當地曾有大量袋狼等食物鏈頂端物種，但因原住民過度捕獵而絕種，殖民者後來又清理澳洲野犬等天敵，令袋鼠卻逐步毀滅當地生態系統。雖然澳洲不少人士反對獵殺野生袋鼠，但新南威爾士州政府堅持，有關行為長遠可令當地生態持續發展。
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