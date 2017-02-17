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日報新聞 > 國際

﻿撲殺袋鼠 澳洲人意見分歧 Kangaroo culling divides Australia

2017-02-17 列印
　　Australia is planning to kill more than a million kangaroos this year to protect ＂endangered grasslands＂ and wildlife.BBC

　　澳洲計劃今年殺掉一百多萬隻袋鼠，以保護「瀕危的草原」和野生動植物。英國廣播公司
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