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﻿首履行「職務」 梅拉妮艷壓全場

2017-02-17 列印
美聯社
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        美國總統特朗普入主白宮後，第一夫人梅拉妮婭周三首次在華府履行「職務」，與丈夫一同接待到訪的以色列總理內塔尼亞胡伉儷。模特兒出身的梅拉妮婭，當日身穿着出自著名設計師「老佛爺」卡爾拉格斐手筆的白色羊絨短裙套裝、手戴二十五卡巨鑽戒指，與特朗普在白宮南門迎賓，艷光四射。她之後帶領內塔尼亞胡夫人薩拉參觀白宮橢圓形辦公廳、白宮附近的非裔美國人歷史文化博物館。
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