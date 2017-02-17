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﻿單手懸掛300米高空 俄妹玩命相惹負評

2017-02-17 列印
網上圖片
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　　俄羅斯二十三歲模特兒奧丁索娃擁有天使面孔、魔鬼身材，社交網站facebook、twitter、instagram賬號擁有數以百萬計粉絲，她去年十二月為拍出她心目中完美照片，與男助理登上杜拜摩天大廈卡延塔七十三樓天台，單手捉住助理手臂，懸掛在離地約三百一十米的高空。奧丁索娃事後在社交網站分享現場拍攝片段，並說當時感到緊張，到現在仍不敢相信自己能夠完成連串動作。但不少網民卻留言批評她玩命、不尊重對自己生命，甚至揶揄她只有外表沒有腦袋。
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