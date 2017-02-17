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﻿去年忽發奇想創作 fb「乜都鴿」紅爆網絡

2017-02-17 列印
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　　facebook即時通訊軟件Messenger不斷增加新功能，希望與同類應用程式爭一日長短。該軟件月初推出一組名為「乜都鴿」（Trash doves）貼圖，紫色鴿子傻傻戇戇的表情得到網民青睞，迅即紅爆網絡，更有不少網民改圖。「乜都鴿」創作者西華勒表示，該系列貼圖是去年九月忽發奇想創作出來，鴿子上下搖頭的含意，基本可符合任何情境；她又對「乜都鴿」變成世界各地網民最愛的「神圖」大表驚訝。
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