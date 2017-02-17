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﻿一反30年傳統 美泰首推男性洋娃娃

2017-02-17 列印
美聯社
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　　美泰玩具集團旗下「American Girl」洋娃娃系列，一直以女童為銷售對象產品，甚至推出衣服、玩具、書籍、各式禮品，當中以十八吋女孩洋娃娃最受歡迎，成為招牌產品。但系列推出三十一年後，美泰在本周推出該系列首款全新設計男孩洋娃娃，該款娃娃名為「洛根埃弗里特」，是一名鼓手。套裝除洋娃娃外，還附有一套玩具鼓。集團希望藉該款男孩娃娃擴闊客源，令兒童放下手機、平板電腦，重新愛上傳統玩具。
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