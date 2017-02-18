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﻿特朗普大罵傳媒 揚言訊息直傳國民

2017-02-18 列印
■特朗普揚言，會繞過傳媒直接傳遞訊息給國民。美聯社
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　　美國總統特朗普就職後，首次在白宮召開記者會，抱怨前總統奧巴馬留下一個爛攤子給現屆政府，內政外交均是混亂不堪；他又再次炮轟情報部門洩密、傳媒報道嚴重失實，揚言會繞過傳媒，直接傳遞訊息給國民。

　　特朗普周四在白宮記者會上宣佈，提名佛羅里達國際大學法學院拉美裔院長阿科斯塔出任勞工部長。他公佈提名後，隨即話鋒一轉，抱怨前總統奧巴馬留下一個爛攤子，內政外交均是混亂不堪，但強調其內閣會妥善處理各問題。

　　對於外界質疑其內閣，特朗普指，儘管部份閣員無法效力，但新政府經過微調後運作順暢。他又再次炮轟情報部門洩露消息給傳媒，傳媒報道嚴重失實，總是與政府唱反調，並形容情況已失控，揚言會繞過傳媒，直接傳遞訊息給國民。
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