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﻿刺殺金正男女疑犯供稱獲贊助

2017-02-18 列印
美聯社
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　　北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男（見圖）在馬來西亞遇刺身亡，當地傳媒引述消息指，越南籍女疑犯聲稱，是四名朝鮮男子贊助她與另一女子到大馬旅遊。馬來西亞傳媒報道指，越南籍女疑犯段詩香供稱，與四男一女結伴到當地旅遊，其中四名朝鮮男子贊助她與印尼籍女疑犯斯蒂艾莎的機票、酒店住宿、零用錢。亦有消息稱，四名在逃男子策劃暗殺行動已久，且掌握金正男行蹤，甚至醫藥報告；惟吉隆坡第二國際機場滿佈閉路電視，為免洩露身份，遂假手於兩名女子。

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